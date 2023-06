Cintas: Kursziel von 469,79 EUR erwartet

Die Aktie des amerikanischen Dienstleisters Cintas konnte am gestrigen Handelstag an der Börse eine positive Performance mit einem Plus von +1,17% verzeichnen. Damit steigt die Geschäftsentwicklung nach einer vollständigen Handelswoche auf ein Wachstum von insgesamt +2,74%. Doch wie sehen Analysten das Potenzial der Firma?

Das mittelfristige Kursziel für den Cintas-Anteil liegt bei 469,79 EUR. Sollten sich die Bankanalysten bewahrheiten, so würden Anleger somit einen Ertrag in Höhe von +4,48% erreichen können. Insgesamt sind fünf Experten überzeugt davon, dass die Aktie ein “starker Kauf”, während vier weitere Analysten sie als “Kauf” beurteilen und acht ihre Position als “Halten” einschätzen.

Lediglich ein Experte rät aktuell zum Verkauf. Das Guru-Rating ist unverändert geblieben und beträgt weiterhin 3,72 Punkte – was...