Cintas: Kurspotenzial von 6,54% - Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Cintas an Wert und erreichte eine negative Kursentwicklung von -0,97%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigten eine Abnahme um insgesamt -0,71%, was jedoch aufgrund des neutralen Markttrends als unbedenklich eingestuft wird.

Das mittelfristige Kursziel für Cintas liegt aktuell bei 477,37 EUR. Diese Einschätzung teilen im Durchschnitt sechs Bankanalysten und eröffnen Investoren ein Potenzial von +6,54%. Allerdings bewertet nicht jeder Experte die Aktie so positiv wie diese Gruppe.

Zwei der befragten Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie. Sieben Experten halten sie dagegen lediglich und vier sehen in ihr einen Kauf. Insgesamt beträgt der Anteil positiver Bewertungen immerhin +52,63%.

Zudem ist das Guru-Rating mit einer Bewertung von 3,74 nach wie vor positiv zu bewerten.