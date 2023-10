Cintas: Experten erwarten Kursanstieg - Aktie aktuell unterbewertet

Die Cintas-Aktie wurde von Analysten als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 490,03 EUR, was einem Potenzial von +1,10% entspricht.

Am gestrigen Handelstag konnte die Cintas-Aktie um +0,48% zulegen und verzeichnete damit eine positive Entwicklung. Auf Sicht einer Woche beträgt das Plus sogar +4,41%. Die Stimmung am Markt scheint folglich optimistisch zu sein.

Von insgesamt 19 bewertenden Analysten empfehlen gegenwärtig 6 den Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten sehen in dem Papier ebenfalls eine gute Investitionsmöglichkeit (“Kauf”). Eine neutrale Bewertung (“halten”) erhält Cintas von sieben weiteren Analysehäusern. Lediglich zwei Bankanalysten sprechen sich momentan gegen einen Kauf aus.

Fazit: Mit einem aktuellen Guru-Rating von 3,74 (zuvor “Guru-Rating ALT”) und einer...