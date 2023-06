Cintas: Auf dem Weg zum Kursziel von 470,45 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Cintas momentan unterbewertet und hat ein Potenzial von +3,90% auf das wahre Kursziel.

• Cintas erzielte am 05.06.2023 einen Anstieg um +0,56%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt 470,45 EUR

• Das Guru-Rating für Cintas bleibt konstant bei 3,72

Gestern konnte Cintas an der Börse einen Anstieg um +0,56% verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Gesamtentwicklung von +2,68% in den letzten fünf Handelstagen – also während einer vollständigen Woche des Handels. So scheint der Markt im Moment relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben oder nicht – ihre Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Cintas liegt momentan bei 470,45 EUR.

Im Durchschnitt sagen Bankanalysten voraus dass die Aktie hierhin tendiert. Wenn sie Recht behalten...