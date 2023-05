Cintas: Analysten sind optimistisch mit einem Kursziel von 469,39 EUR

Die Aktie von Cintas war gestern am Finanzmarkt um +0,97% im Plus. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung bei -0,61%, was auf eine neutrale Stimmung des Marktes hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Cintas liegt aktuell bei 469,39 EUR. Dieses Ziel würde einen Anstieg um +7,35% bedeuten und zeigt ein großes Potenzial für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung und betrachten das Rating als “halten” oder sogar als “Verkauf”.

Dennoch sieht mehr als die Hälfte der Analysten (50 %) die Aktie positiv und setzt sie auf eine Kauf-Liste.

Zuletzt bleibt zu erwähnen, dass das Guru-Rating unverändert bei 3,72 liegt und somit immer noch bullish ist.