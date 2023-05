Cintas: Analysten sehen Potenzial von +6,69% - Kursziel 465,01 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Bekleidungsherstellers Cintas hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt. Gestern stieg der Kurs um weitere +0,24%. Insgesamt beläuft sich die Entwicklung auf +1,21%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial derzeit noch nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel von Cintas liegt bei 465,01 EUR. Dies würde einem Anstieg um +6,69% entsprechen und Investoren ein lohnendes Investment ermöglichen.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,72 und zeigt somit eine positive Tendenz an.

Von 18 befragten Analysten empfehlen insgesamt neun Experten (50%) den Kauf der Aktie. Vier weitere schließen sich dieser Meinung an und setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Analysten halten die Aktie momentan für fair bewertet (“halten”)....