Cintas: Analysten sehen Potenzial von +3,58% - Kursziel bei 472,43 EUR

Die Aktie von Cintas hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -0,38% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit pessimistisch. Doch laut Bankanalysten wird die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +3,58% auf.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 472,43 EUR. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch: Während sechs Analysten die Aktie als “stark kaufen” einstufen und vier weitere sie als “kaufen” betrachten, empfehlen zwei Analysten einen Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,74.