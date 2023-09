Cintas: Analysten sehen Potenzial und setzen Kursziel auf 485,34 EUR

Die Aktie von Cintas hat in der vergangenen Handelswoche an Wert verloren. Am gestrigen Tag fiel sie um weitere -0,48% und läuft somit insgesamt auf ein Minus von -2,00% hinaus. Die Bankanalysten lassen sich davon jedoch nicht beirren.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Cintas 485,34 EUR. Laut den Experten hätte die Aktie damit ein Potenzial von +5,15%. Von insgesamt 19 Analysten sind aktuell 10 optimistisch gestimmt und bewerten die Aktie mit “Kauf” oder “starker Kauf”.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 3,74 nach zuvor ebenfalls 3,74.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des schwachen Trends der vergangenen Tage halten viele Experten an einer positiven Einschätzung fest und sehen in der Cintas-Aktie eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit.