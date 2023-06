Cintas: Analysten sehen Potenzial - Aktie mit leichtem Verlust

Die Cintas-Aktie hat gestern an Wert verloren und notierte bei −1,56%. Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich dennoch ein kleines Plus von +0,22%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 470,14 EUR. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten. Derzeit empfehlen fünf Analysten einen Kauf der Aktie und vier eine optimistische Haltung (“Kauf”). Acht Experten bewerten die Cintas-Aktie neutral (“halten”) und einer beurteilt sie negativ (“Verkauf”). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,72.

Ein Mittelwert aus diesen Bewertungen zeigt uns einen Optimismus von 50% unter den Analysten. Wenn das Kursziel erreicht wird, würde dies einem Anstieg von +5,47% entsprechen.