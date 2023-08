Cintas: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,25% - Zielkurs bei 478,16 EUR

Die Aktie von Cintas konnte am Finanzmarkt gestern ein Plus von +0,31% verbuchen. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen setzte sich eine negative Entwicklung fort und beläuft sich aktuell auf -1,62%. Dies beunruhigt jedoch nicht die Bankanalysten – im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel bei 478,16 EUR ein. Das würde Investoren ein Potenzial von +7,25% eröffnen.

Aktuell teilen allerdings nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der schwachen Trendentwicklung. So empfehlen sechs Experten die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Sieben andere positionieren sich neutral mit dem Rating “halten” und nur zwei vergeben einen Verkaufsrat.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 3,74 nach vorherigem Stand “Guru-Rating ALT”. Insgesamt bleiben mehr als die Hälfte aller...