Cintas: Analysten sehen Kurspotenzial von 6,10%

Die Aktie von Cintas hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei -1,77%. Gestern fiel der Kurs um weitere 0,74%, was die Stimmung am Markt weiter drückt. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 472,43 EUR – eine Steigerung um +6,10% vom aktuellen Kurs.

Das Guru-Rating für Cintas bleibt mit 3,74 unverändert. Von insgesamt 19 befragten Experten empfehlen sechs einen Kauf der Aktie und vier sehen ein großes Potenzial zum Kauf. Sieben raten dazu, die Aktie zu halten und zwei plädieren für einen Verkauf. Insgesamt bleiben also mehr als die Hälfte der Analysten (52,63%) optimistisch gestimmt.

Zusammenfassend ist festzustellen: Derzeit wird die Cintas-Aktie unter ihrem wahren Wert gehandelt – laut Einschätzung der Mehrheit der Analysten gibt es hier...