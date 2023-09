Cintas: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +4,58% auf 485,44 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Cintas hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt. Der Kurs stieg um +0,55%, was in der vergangenen Handelswoche zu einem Gesamtanstieg von +0,22% führte. Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Sie sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 485,44 EUR liegt.

• Cintas verzeichnete am 11.09.2023 einen Anstieg von +0,55%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 485,44 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +52,63%

• Guru-Rating erhöht sich von “Guru-Rating ALT” auf 3,74

Durchschnittlich gehen sechs Bankanalysten sogar davon aus, dass die Aktie ein starker Kauf sei und weitere vier sehen sie als kaufenswert an – insgesamt also zwölf Empfehlungen für den Kauf oder das Halten des...