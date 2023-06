Cintas: Aktuelle Kursentwicklung und mittelfristiges Kursziel von 459,88 EUR

Die Aktie von Cintas hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,16% gezeigt. Allerdings beträgt der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen -1,04%, was auf einen relativ pessimistischen Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Cintas bei 459,88 EUR. Dies würde ein Potenzial von +3,26% für Investoren bedeuten. Obwohl dies eine optimistische Prognose ist, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Insgesamt halten sich die Expertenmeinungen jedoch die Waage: Fünf Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie, vier weitere bewerten sie als “Kauf” und acht Experten halten das Papier lediglich zum Halten geeignet. Lediglich ein Experte hält es weiterhin für ratsam zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt stabil...