Cintas: Aktuell unterbewertet - Kursziel von 478,36 EUR erwartet

Die Aktie von Cintas konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,31% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich jedoch eine rückläufige Tendenz von -1,62%. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sie ein mittelfristiges Kursziel von 478,36 EUR erreichen wird. Dies würde einem Potenzial von +7,25% entsprechen.

Insgesamt empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie zum Kauf und vier sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Sieben Analysten bewerten die Aktie als neutral und zwei empfehlen einen Verkauf – was einer positiven Einschätzung durch mehr als die Hälfte der Experten entspricht (+52,63%).

