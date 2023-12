Cintas Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Cintas-Aktie hat eine Dividendenrendite von 1,09 Prozent, was 4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weniger rentabel ist und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Analysten haben die Cintas-Aktie bewertet, wobei 7 von 10 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 524,78 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,86 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Cintas von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur Industrie liegt die Rendite von Cintas mit 23,08 Prozent um mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" erreichte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 73,93 Prozent, während Cintas mit 50,85 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cintas-Aktie mit 563,42 USD derzeit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (490,55 USD) liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (529,76 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also auch aus technischer Sicht mit einem "Gut"-Rating versehen.