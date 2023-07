Cintas: Aktie unverdient unterbewertet - Kursziel bei 465,42 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Bekleidungsunternehmens Cintas wird von Analysten als derzeit nicht richtig bewertet angesehen. Das wahre Kursziel für die Anlage liegt nach Einschätzungen um +4,05% höher als der aktuelle Wert.

• Cintas-Aktienkurs am 06.07.2023 mit 0,00%

• Mittelfristiges Kursziel bei 465,42 EUR

• Guru-Rating verbleibt bei stabilen 3,79 Punkten

Am Vortag zeigte sich ein unverändertes Bild auf den Finanzmärkten mit einer neutralen Entwicklung des Cintas-Aktienkurses in Höhe von 0,00%. Insgesamt betrug das Ergebnis in der vergangenen Handelswoche minus -0,66%, was eine eher neutrale Stimmung widerspiegelt.

Aktuell prognostizieren Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 465,42 EUR für die Cintas-Aktie. Sollte diese Prognose eintreffen ergäbe sich durch die Investition ein Potenzial von +4,05% für...