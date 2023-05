Cintas: Aktie unterbewertet - Potenzial von +6,37%

Die Cintas-Aktie wird derzeit nach Meinung von Experten unterschätzt. Das Kursziel liegt bei 458,62 EUR.

• Cintas verzeichnet am 10.05.2023 ein Plus von +2,43%

• Das Kurspotenzial beträgt +6,37%

• Guru-Rating unverändert bei 3,72

Am gestrigen Handelstag konnte die Cintas-Aktie eine positive Entwicklung von +2,43% verbuchen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie um insgesamt +3,71%. Dies lässt auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 458,62 EUR und somit ein Potenzial von +6,37% für Investoren.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen überzeugt: Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere zum Kauf raten (ohne Euphorie), halten sich acht weitere...