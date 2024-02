Cintas Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Für die Cintas-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 58, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 38,01 beträgt, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls beobachtet, wobei Cintas eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Cintas-Aktie von Analysten insgesamt mit 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel liegt bei 527 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -14,26 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cintas als unterbewertet, da das KGV mit 45,07 insgesamt 16 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 53,59. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

