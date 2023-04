Cintas Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Cintas am 03.04.2023, 05:04 Uhr, mit dem Kurs von 462.68 USD. Die Aktie der Cintas wird dem Segment "Diversified Support Services" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cintas auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cintas verläuft aktuell bei 423,71 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 462,68 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,2 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 440,39 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cintas-Aktie der aktuellen Differenz von +5,06 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Cintas erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (485,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 4,95 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 462,68 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Cintas erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Cintas. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cintas daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Cintas von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cintas-Analyse vom 04.04. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cintas jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cintas-Analyse.

Cintas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...