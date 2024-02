Cintas Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cintas-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,01 ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Cintas somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in der Internet-Kommunikation für Cintas in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Cintas in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht also ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Cintas beträgt aktuell 0,9 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0,96) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält Cintas in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cintas 45, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Cintas aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.