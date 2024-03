Cintas Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Cintas wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 41,05 Prozent liegt Cintas mehr als 167 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,96 Prozent, wobei Cintas mit 42,01 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cintas. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Aktie von Cintas langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 6 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 527 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cintas derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -4,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bedeutet. Daher erhält Cintas von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.