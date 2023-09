Cintas Aktie: Analysen zufolge unterbewertet - Kursziel 485,44 EUR

Die Cintas Aktie ist laut Analysten derzeit nicht ausreichend bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 485,44 EUR und somit um +4,58% höher als der aktuelle Kurs.

• Gestern stieg die Cintas Aktie um +0,55%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 485,44 EUR

• Guru-Rating von Cintas erhöht sich auf 3,74 nach zuvor ebenfalls 3,74

Obwohl sich in den letzten fünf Handelstagen nur ein Anstieg von +0,22% ergab und somit eine relativ neutrale Stimmung am Markt herrscht, sind die Bankanalysten im Schnitt der Meinung dass das Potenzial einer starken Kaufempfehlung bei einem Plus von +4.58 % besteht.

6 Analysten empfehlen daher den Kauf dieser Aktien während vier weitere optimistisch bleiben jedoch kein euphorisches Rating vergeben. Eine Bewertung mit “halten” wurde von sieben Experten vorgenommen während zwei andere Analysten eher...