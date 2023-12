Cint AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse für die Cint-Aktie zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,38 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 10,81 SEK liegt, was einer Abweichung von +4,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 9,01 SEK, was über dem letzten Schlusskurs von +19,98 Prozent liegt und zu einer guten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Cint-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cint-Aktie beträgt 34,69, was weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Cint-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

Das Sentiment und Buzz für die Cint-Aktie zeigt eine schlechte Bewertung, da in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien zu beobachten war und das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger stand. Dies führt insgesamt zu einem schlechten Rating für die Aktie.