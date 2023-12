Cint AB Aktie: Es gibt was neues!

Die Cint-Aktie wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 10,22 SEK, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs bei 10,97 SEK aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +7,34 Prozent aufgebaut hat. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,08 SEK, was einer Differenz von +20,81 Prozent und einem weiteren "Gut"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cint liegt bei 33,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Basis.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Cint in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Cint diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Cint auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.