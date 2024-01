Cint AB Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse von Cint-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,17 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,4 SEK liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +12,09 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,17 SEK) wird vom letzten Schlusskurs (11,4 SEK) deutlich übertroffen, was zu einer Abweichung von +24,32 Prozent führt und ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen, sowie vier neutralen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Stimmung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cint liegt auf 7-Tage-Basis bei 34,55 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen ähnlichen trend, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das Cint-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.