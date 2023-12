Cingulate Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Cingulate Inc":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cingulate derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 14,84 USD, während der Aktienkurs bei 2,25 USD liegt, was einer Abweichung von -84,84 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 7,14 USD, was einer Abweichung von -68,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Cingulate zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderungsrate. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cingulate liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im überkauften Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.