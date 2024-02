Cineplex Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Cineplex":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cineplex-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Cineplex-Aktie. In aktuellen Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Cineplex-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" (3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12,67 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 54,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (8,22 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cineplex somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Cineplex in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Cineplex bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Cineplex in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cineplex sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cineplex-Aktie hat einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,25) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cineplex.