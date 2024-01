Cineplex Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Cineplex":

Bei Cineplex hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven gezeigt. Dies basiert auf Auswertungen von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien sowie auf Analystenbewertungen.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cineplex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,82 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,18 CAD weicht um -7,26 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cineplex-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 13,13 CAD, was ein Aufwärtspotential von 60,45 Prozent bedeutet. Basierend auf den Analystenratings erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cineplex überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Zusammenfassend erhält Cineplex basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen eine insgesamt positive Einschätzung.