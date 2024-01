Cineplex Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten vier Wochen konnte bei Cineplex eine verbesserte Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der Cineplex liegt bei 8,81 CAD, während der aktuelle Kurs bei 8,2 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -6,92 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,5 CAD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 1 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 Mal eine "Schlecht"-Bewertung für Cineplex abgegeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 8,2 CAD erwarten Analysten eine Entwicklung von 60,06 Prozent und ein mittleres Kursziel von 13,13 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cineplex liegt bei 69,23, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,64 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.