Cineplex Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten ihre Bewertungen für die Cineplex-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Cineplex aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 13,13 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 61,84 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,11 CAD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Cineplex-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 8,81 CAD für die Cineplex-Aktie, was einer Abweichung von -7,95 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,11 CAD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,5 CAD, nahe dem letzten Schlusskurs von 8,11 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cineplex basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Cineplex, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 67,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Cineplex-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.