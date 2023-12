Cinemark Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analystenbewertungen für Cinemark liegen bei 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat ergab sich eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18 USD, was einem potenziellen Anstieg um 28,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,99 USD) entspricht, was als "Gut"-Empfehlung bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Cinemark überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 51,28, was darauf hindeutet, dass Cinemark weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cinemark derzeit ein "Schlecht" ist, da der GD200 bei 16,12 USD liegt und der Kurs der Aktie (13,99 USD) um -13,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der GD50 liegt bei 15 USD, was einer Abweichung von -6,73 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an einem Tag positive Themen überwogen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Diskussion drehte sich auch verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cinemark, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.