Cinemark Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cinemark wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 5,78 Punkte, was darauf hinweist, dass Cinemark derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 28,86, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher auch als "Gut" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Cinemark liegt bei 15,99 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 16,55 USD liegt und damit einen Abstand von +3,5 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Wert von 14,35 USD um +15,33 Prozent darüber, was ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird Cinemark insgesamt als "Gut" bewertet.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Cinemark sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 18,83 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Cinemark eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Cinemark in diesem Bereich die Einstufung "Gut".