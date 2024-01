Cinemark Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Cinemark-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Cinemark-Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Damit ist die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" zu bewerten. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 18 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 27,75 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs (14,09 USD). Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Cinemark somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmung in Bezug auf die Cinemark-Aktie lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cinemark-Aktie beträgt 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,77, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Daher ergibt sich für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cinemark.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cinemark in Social Media zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Cinemark deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.