Cinemark Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten zwei Wochen wurde Cinemark von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Daher lautet die Einstufung "Neutral" basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Cinemark vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was dazu führt, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 17,8 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 15,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (15,35 USD) entsprechen, was als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cinemark-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 16,07 USD für die Cinemark-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,35 USD, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (15,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Cinemark-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte Cinemark interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Cinemark.

