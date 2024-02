Cinemark Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Cinemark-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet und erhält gemischte Einschätzungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 15,04 USD liegt, was einer Abweichung von -6,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 14,26 USD eine Abweichung von +5,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cinemark-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 10,46 und deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für den RSI führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Cinemark ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. Positive Themen dominieren zwar die Diskussionen, dennoch führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysteneinschätzungen für Cinemark sind überwiegend positiv, mit 2 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19,67 USD, was einer positiven Entwicklung um 30,76 Prozent entspricht. Daher führt die Analystenuntersuchung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die Cinemark-Aktie.