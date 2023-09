Cinemark Aktie: Anzeichen für mögliche Erholung trotz aktuellem Verlust

Cinemark hat in den letzten Tagen einige Verluste hinnehmen müssen, aber es gibt Anzeichen für eine mögliche Erholung. Die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend, aber laut Charttechnik könnte sie bald eine Unterstützung finden. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf rund 18,24 EUR steigen könnte, was einem Gewinn von +16,87% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von Cinemark tatsächlich entwickeln werden. Die aktuellen Schätzungen deuten jedoch auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis und hoffen auf positive Nachrichten.

