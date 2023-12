Cinedigm Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Cineverse-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,2 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 USD lag, was einer Abweichung von -62,5 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 1,11 USD, was über dem letzten Schlusskurs (um +8,11 Prozent) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cineverse-Aktie somit ein "Neutral"-Rating gemäß der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Cineverse-Aktie als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage ist mit 29,17 als "Gut" einzustufen, während der RSI25 für 25 Tage mit 43,27 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Der Gesamtranking des Relative Strength-Indikators beläuft sich somit auf "Gut".

In den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Cineverse festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Cineverse für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cineverse, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.