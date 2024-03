Cinedigm Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Cineverse liegt bei 55, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 55,17 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eine Rolle. Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu Cineverse in sozialen Medien analysiert und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern eine gute langfristige Einschätzung. Bei Cineverse wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cineverse wurde als negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cineverse mit 1,27 USD derzeit um -13,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -19,62 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.