Cinda Real Estate Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Cinda Real Estate-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI25 dagegen zeigt, dass die Cinda Real Estate-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cinda Real Estate von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat jedoch auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die charttechnische Entwicklung der Cinda Real Estate-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Die Aktie wird somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Cinda Real Estate.