Cinda Aktie: Was geht denn hier ab?

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cinda bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Cinda zahlt. Dieser Wert liegt 53 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte", der derzeit bei 22 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Cinda einen Wert von 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, liegt mit 73,91 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cinda liegt derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -5,92 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cinda eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Cinda war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen von Anlegern über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cinda. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, und für das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.