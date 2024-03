Cincinnati-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Cincinnati-RSI liegt bei 30,3 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 40,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cincinnati diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Cincinnati insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Cincinnati-Aktie ein Durchschnitt von 104,43 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 117,38 USD, was eine positive Abweichung von +12,4 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,65 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +6,08 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cincinnati somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Cincinnati mit einer Rendite von -8,33 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,59 Prozent, während Cincinnati mit 32,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.