Cincinnati Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cincinnati derzeit "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 103,45 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (105,88 USD) um +2,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 101,57 USD, was einer Abweichung von +4,24 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist positiv und wird als "Gut" bewertet. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht. Allerdings zeigen analytische Untersuchungen auch "Schlecht"-Signale, die insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für die Cincinnati vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. In den letzten Monat wurde die Aktie 0-mal als "Gut", 1-mal als "Neutral" und 0-mal als "Schlecht" eingestuft, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,09 Prozent und ein mittleres Kursziel von 115,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Cincinnati eine Dividendenrendite von 2,88 % aus, was 0,96 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist als der Durchschnitt.