Cincinnati Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cincinnati wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Cincinnati weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,62, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Cincinnati verläuft bei 103,47 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs von 103,46 USD hat einen Abstand von -0,01 Prozent, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 101,47 USD, was einer Differenz von +1,96 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um Cincinnati zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt und damit zu einer guten Bewertung führt.

Die Analysten geben insgesamt eine neutrale Einschätzung, da 1 Kauf, 7 Halten und 0 Verkaufen-Einstufungen vorliegen. Kurzfristig ergibt sich eine Bewertung von 0 Kauf, 1 Halten, 0 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cincinnati liegt bei 115,5 USD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 11,64 Prozent bedeutet, und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf der Analystenuntersuchung.