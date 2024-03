Cincinnati Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Versicherungsgesellschaft Cincinnati wird von Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,6 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Daher erhält Cincinnati in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Unternehmen jedoch als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cincinnati beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Cincinnati im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor um 15,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt 25,28 Prozent, wobei Cincinnati aktuell 33,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Cincinnati ist "Neutral", basierend auf 5 "Neutral"-Meinungen und keiner "Gut"-Meinung in den letzten zwölf Monaten. Zudem wird ein Abwärtspotenzial von -5,53 Prozent prognostiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt.