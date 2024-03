Cincinnati Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Cincinnati-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 5 Analystenbewertungen 0 "Gut"-Einstufungen, 5 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen erhalten. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cincinnati. Der aktuelle Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 112,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -5,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (118,84 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt wird Cincinnati von den Analysten also ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 19,51 und liegt damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 38. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie von Cincinnati also unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat Cincinnati in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,85 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien jedoch um 35,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cincinnati im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,49 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 11,57 Prozent, wobei Cincinnati 1,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Cincinnati in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bezüglich der Diskussionintensität wurde bei Cincinnati eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal hier auf "Neutral" gesetzt wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was dazu führt, dass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auf "Schlecht" festgesetzt wird.