Cimc Enric Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cimc Enric derzeit bei 7,2 HKD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 6,67 HKD lag und somit einen Abstand von -7,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,89 HKD, was einer Differenz von -3,19 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral" lautet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cimc Enric als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,35, was insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 49,53. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Wert von 62,86 eine "Neutral"-Einstufung für die Cimc Enric. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für Cimc Enric auf verschiedenen Ebenen der Analyse.