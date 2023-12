Cimc Enric Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Intensität der Gespräche in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen der Aktien führen. Bei Cimc Enric wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cimc Enric bei 10,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,46 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Cimc Enric wird auf 7- und 25-Tage-Basis geachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,8 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, zeigt aber ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Cimc Enric-Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich, dass Cimc Enric mit einer Rendite von -7,91 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Cimc Enric mit -4,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.