Cimc Enric Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cimc Enric liegt bei 9,99, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als preisgünstig erscheinen lässt. In der "Maschinen" Branche beträgt das durchschnittliche KGV 45, was einem Abstand von 78 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Cimc Enric-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,97 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,3 HKD weicht somit um -9,61 Prozent davon ab, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (6,68 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,69 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cimc Enric im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,48 Prozent erzielt, was 17,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,61 Prozent, und Cimc Enric liegt aktuell 15,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cimc Enric beträgt 3,8 Prozent, was 2,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.