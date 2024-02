Cigna Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cigna gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Cigna mit einer Rendite von -2,08 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" kommt auf eine mittlere Rendite von 2,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Cigna mit 4,58 Prozent deutlich darunter. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet eine Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für Cigna liegt bei 10,41, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 24,06, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Gut" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent liegt Cigna 89,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 91. Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.