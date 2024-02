Cigna Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten vier Wochen konnte bei Cigna eine positive Veränderung in der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die als "Gut" eingestuft wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cigna daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cigna einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,17 im Bereich Gesundheitsdienstleister deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cigna bei 1,65 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 90,63 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cigna-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie.

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass Cigna aufgrund der positiven Veränderungen bei der Stimmungslage und der fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält, während die Dividendenpolitik negativ bewertet wird. Die technische Analyse bestätigt ebenfalls eine positive Entwicklung der Aktie.